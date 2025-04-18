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13:13, 18 апреля 2025Силовые структуры

Российского предпринимателя обманули на 13 миллионов рублей

В Москве женщина обманула коуча Осипова на 13 миллионов рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве 37-летнего предпринимателя Петра Осипова обманули на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, неизвестная похитила деньги у коуча, предоставляя ему ложные финансовые отчеты. С августа 2022 по май 2024 года со счетов Осипова пропадали деньги.

Отмечается, что правоохранители несколько раз начинали проверку по этому факту, но отказывали в возбуждении дела. В конце 2024 года дело все-таки было возбуждено. 52-летнюю подозреваемую уже задержали, она признала вину.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге суд приговорил бывшую сотрудницу банка к семи годам колонии общего режима за обман пожилых клиентов на 15 миллионов рублей.

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