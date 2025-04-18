Санду назвала сроки решения вопроса посла России в Молдавии

Санду пообещала решить вопрос грамот посла России Озерова в ближайшие недели

Вопрос принятия верительных грамот посла России в Молдавии Олега Озерова будет решен в ближайшие недели. С таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала JurnalTV.

«Посмотрим и проанализируем в будущем. (...) Посмотрим в ближайшие недели, как поступить», — подчеркнула политик.

Санду прокомментировала свой отказ принять верительные грамоты Озерова и пообещала принять окончательное решение по утверждению его кандидатуры в ближайшее время. Молдавский президент объяснила свои решения якобы недружественными действиями Озерова и российского руководства по отношению к территориальной целостности и суверенитету страны.

Ранее МИД России объявил протест послу Молдавии в стране Лилиану Дарию и выслал трех молдавских дипломатов. В ведомстве ответили, что российские дипломаты действовали в строгом соответствии с международными дипломатическими процедурами.