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09:08, 18 апреля 2025Бывший СССР

Санду назвала сроки решения вопроса посла России в Молдавии

Санду пообещала решить вопрос грамот посла России Озерова в ближайшие недели
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Вопрос принятия верительных грамот посла России в Молдавии Олега Озерова будет решен в ближайшие недели. С таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала JurnalTV.

«Посмотрим и проанализируем в будущем. (...) Посмотрим в ближайшие недели, как поступить», — подчеркнула политик.

Санду прокомментировала свой отказ принять верительные грамоты Озерова и пообещала принять окончательное решение по утверждению его кандидатуры в ближайшее время. Молдавский президент объяснила свои решения якобы недружественными действиями Озерова и российского руководства по отношению к территориальной целостности и суверенитету страны.

Ранее МИД России объявил протест послу Молдавии в стране Лилиану Дарию и выслал трех молдавских дипломатов. В ведомстве ответили, что российские дипломаты действовали в строгом соответствии с международными дипломатическими процедурами.

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