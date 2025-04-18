Стало известно о работавших в огороде под присмотром дронов ВСУ россиянах

ВСУ использовали дроны для слежки за жителями в оккупированном Гуево под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны для слежки за жителями в оккупированном Гуево под Курском. О контролировавших передвижения и даже работу в огороде местных жителей беспилотниках сообщила представившаяся Татьяной жительница этого населенного пункта, ее слова приводит ТАСС.

Как стало известно из слов россиянки, один из дронов висел над ней в воздухе даже в тот момент, когда она выкапывала картошку на огороде. «Картошку дали выкопать под наблюдением беспилотника. Они говорили, что нам он не угрожает. Но было страшновато. Понимаете, дрон висел, летал и все просматривал», — рассказала жительница села о работе под присмотром беспилотника.

Россия вернула населенный пункт Гуево Курской области под свой контроль 8 апреля.

Ранее житель Курской области рассказал об обстреле со стороны ВСУ во время похорон.