Стало известно о секретной причине переноса запусков с мыса Канаверал

ArsTechnica: Существует секретная причина переноса запусков с мыса Канаверал

Существует секретная причина, по которой запуск ракеты Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) с базы Космических сил США на мысе Канаверал, намеченный на 9 апреля, был отложен. Об этом стало известно обозревателю издания ArsTechnica Стивену Кларку.

В публикации подчеркивается, что следующая попытка запуска Atlas V с той же площадки должна была состояться через 24 часа, однако этого не произошло. Пуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, намеченный примерно на то же время, также был отложен и состоялся только 13 апреля.

«В том, что произошло, есть несколько загадочных вещей. Когда SpaceX дважды за два дня, 10 и 11 апреля, не смогла зарезервировать место на базе, почему ULA не вернулась в начало очереди?» — задается вопросом автор.

По его оценке, возможные испытания баллистических ракет в Атлантическом океане или вероятные неполадки с инфраструктурой базы не могут объяснить происходящее. Обозреватель допускает, что американские военные планируют изменить подход к запускам с мыса Канаверал, используя площадку не как полигон для разовых пусков, а как полноценный космодром с интенсивностью полетов аэропорта.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что компании SpaceX, ULA и Blue Origin в рамках программы National Security Space Launch (NSSL) Phase 3 Lane 2 выиграли контракты на 54 запуска в интересах Пентагона.