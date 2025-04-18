Суд посмертно огласит приговор тиранившему дочерей россиянину

Суд в Москве посмертно огласит приговор тиранившему дочерей Хачатуряну 21 апреля

Бутырский районный суд Москвы на следующей неделе огласит итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из потерпевших Алексея Паршина.

Заседание запланировано на 21 апреля в 12:00 по московскому времени.

Ранее прокуратура попросила суд признать вину Хачатуряна доказанной и прекратить уголовное преследование по его делу.

Сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как мужчина издевался над ними и насиловал.

Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу о расправе.

