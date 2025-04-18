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12:23, 18 апреля 2025Россия

Тела брошенных в Курской области солдат ВСУ сняли на видео

В Курской области тела украинских солдат сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Military Theme Z

Тела брошенных в Курской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно тела по меньшей мере двух украинских солдат, лежащих на земле в приграничной зоне. Автор ролика осматривает тела и срывает с одного из них шеврон — вероятно, на память.

Где именно было снято видео, не уточняется.

Ранее появилось видео с самоликвидацией бойца ВСУ в Курской области. На кадрах демонстрируется взрыв после прилета дрона в будку со стенами, обшитыми металлическими листами. Из нее выползает украинский солдат и приставляет руку к виску.

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