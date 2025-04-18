Тела брошенных в Курской области солдат ВСУ сняли на видео

В Курской области тела украинских солдат сняли на видео

Тела брошенных в Курской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно тела по меньшей мере двух украинских солдат, лежащих на земле в приграничной зоне. Автор ролика осматривает тела и срывает с одного из них шеврон — вероятно, на память.

Где именно было снято видео, не уточняется.

Ранее появилось видео с самоликвидацией бойца ВСУ в Курской области. На кадрах демонстрируется взрыв после прилета дрона в будку со стенами, обшитыми металлическими листами. Из нее выползает украинский солдат и приставляет руку к виску.