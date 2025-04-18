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13:02, 18 апреля 2025Экономика

Ушедший из России автогигант нашел способ снизить ущерб от пошлин Трампа

Reuters: Toyota может перенести сборку новой версии RAV4 в США из-за пошлин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Руководство ушедшего из России автогиганта — японского концерна Toyota — рассматривает возможность переноса сборки новой версии своего внедорожника RAV4 в США из-за импортных пошлин главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

При помощи этой меры совет директоров крупнейшего в мире концерна рассчитывает снизить потенциальный ущерб от импортных пошлин США на иностранные автомобили и запчасти к ним, отметили собеседники агентства. В компании рассматривают вариант с переносом производства новой версии культового внедорожника в американский штат Кентукки, пояснили они.

США являются одним из главных рынков сбыта RAV4. По итогам 2024 года эта модель стала самым продаваемым в Соединенных Штатах внедорожником и опередила своего главного конкурента — пикап Ford F-150, отмечают аналитики JATO Dynamics.

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Изначально Toyota планировала поставлять новую версию этих автомобилей в США из Канады и Японии. Однако после утверждения Трампом 25-процентных пошлин на произведенные за рубежом транспортные средства и комплектующие руководство автогиганта стало склоняться к варианту со сборкой новых RAV4 на территории Соединенных Штатов. «Toyota может стать очередным автопроизводителем, который переосмыслил цепочки поставок, чтобы уменьшить ущерб от импортных пошлин США», — заключается в материале.

Ранее к призыву Трампа нарастить выпуск машин на территории США прислушались еще два автогиганта. Руководство концерна Volvo Car AB решило увеличить производство своих автомобилей на своем американском заводе в Южной Каролине. Совет директоров немецкой Mercedes Benz Group, в свою очередь, задумался о переносе производства одной из своих моделей в Соединенные Штаты. До этого японская Honda, утверждал Трамп, начала строить завод в штате Индиана.

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