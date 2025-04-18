В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Официальных комментариев от властей по поводу случившегося не поступало.

Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы прозвучали в Днепропетровске. Также сообщалось о задымлении и перебоях со светом в отдельных районах города.

В тот же день стало известно о мощном взрыве в занятом Киевом Херсоне. По предварительным данным, российские войска нанесли удар по расположению украинских солдат в Ледовом дворце.