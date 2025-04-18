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01:52, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Официальных комментариев от властей по поводу случившегося не поступало.

Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы прозвучали в Днепропетровске. Также сообщалось о задымлении и перебоях со светом в отдельных районах города.

В тот же день стало известно о мощном взрыве в занятом Киевом Херсоне. По предварительным данным, российские войска нанесли удар по расположению украинских солдат в Ледовом дворце.

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