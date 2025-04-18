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12:53, 18 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа

Песков: В графике Путина пока нет контактов с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, контакты президентов России и США могут быть оперативно согласованы при необходимости.

Ранее Песков заявил, что основная работа по урегулированию конфликта на Украине ведется между Россией и США. Он отметил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в этом направлении продолжается.

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