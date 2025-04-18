В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа

В графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, контакты президентов России и США могут быть оперативно согласованы при необходимости.
Ранее Песков заявил, что основная работа по урегулированию конфликта на Украине ведется между Россией и США. Он отметил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в этом направлении продолжается.