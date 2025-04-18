В Кремле заявили об интересах России при урегулировании конфликта на Украине

Москва стремится урегулировать конфликт на Украине с учетом собственных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Россия стремится к урегулированию этого конфликта [на Украине], к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога. Мы продолжаем этот диалог», — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что в урегулировании конфликта отмечается определенный прогресс. Однако сторонам еще предстоят сложные переговоры.
В то же время Москва обвинила Киев в нарушении моратория по ненанесению ударов по объектам энергетики РФ и Украины. Песков подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, соблюдала договоренности.