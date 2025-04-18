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13:13, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле заявили об интересах России при урегулировании конфликта на Украине

Песков: РФ стремится урегулировать конфликт на Украине с учетом своих интересов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Москва стремится урегулировать конфликт на Украине с учетом собственных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия стремится к урегулированию этого конфликта [на Украине], к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога. Мы продолжаем этот диалог», — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в урегулировании конфликта отмечается определенный прогресс. Однако сторонам еще предстоят сложные переговоры.

В то же время Москва обвинила Киев в нарушении моратория по ненанесению ударов по объектам энергетики РФ и Украины. Песков подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, соблюдала договоренности.

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