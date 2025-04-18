В России одним словом отреагировали на решение Вучича приехать на парад Победы

Пушков похвалил решение Вучича посетить парад Победы в Москве вопреки угрозам

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков похвалил решение президента Сербии Александра Вучича приехать в Москву на празднование Дня Победы 9 мая вопреки давлению и угрозам.

«Браво», — отреагировал сенатор.

Ранее Вучич сообщил о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил сербский лидер.

До этого глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что участие ЕС в параде Победы в Москве не планируется, а визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными.

