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03:20, 18 апреля 2025Россия

В России одним словом отреагировали на решение Вучича приехать на парад Победы

Пушков похвалил решение Вучича посетить парад Победы в Москве вопреки угрозам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков похвалил решение президента Сербии Александра Вучича приехать в Москву на празднование Дня Победы 9 мая вопреки давлению и угрозам.

«Браво», — отреагировал сенатор.

Ранее Вучич сообщил о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил сербский лидер.

До этого глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что участие ЕС в параде Победы в Москве не планируется, а визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными.

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