В российский регион необычно рано прилетели серые цапли

В Челябинскую область необычно рано прилетели серые цапли

В Челябинскую область после зимовки необычно рано прилетели серые цапли. Об этом сообщает национальный парк «Таганай», расположенный в российском регионе, на своей странице во «ВКонтакте».

Птицы вернулись в устье Большой Тесьмы у Старого Тесьминского водохранилища, которое является для них традиционным местом обитания. Это произошло на месяц раньше среднемноголетнего срока.

Специалисты рассказали, что им удалось разглядеть в бинокль трех особей, вальяжно выхаживающих по мелководью. Позже к ним присоединилась еще одна цапля, которая несколько раз прошагала по Большой Тесьме с одного берега на другой. По словам экспертов, она была достаточно крупной. «Птицы вероятнее всего лакомились мальками рыб, так как ни земноводные, ни пресмыкающиеся пока еще не проснулись», — предположили авторы поста.

Ранее сообщалось, что на Алтае маленький козерог покрасовался перед фотоловушкой.