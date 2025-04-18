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16:05, 18 апреля 2025Моя страна

В российский регион необычно рано прилетели серые цапли

В Челябинскую область необычно рано прилетели серые цапли
Мария Винар

Фото: Bengt Nyman / Wikimedia

В Челябинскую область после зимовки необычно рано прилетели серые цапли. Об этом сообщает национальный парк «Таганай», расположенный в российском регионе, на своей странице во «ВКонтакте».

Птицы вернулись в устье Большой Тесьмы у Старого Тесьминского водохранилища, которое является для них традиционным местом обитания. Это произошло на месяц раньше среднемноголетнего срока.

Специалисты рассказали, что им удалось разглядеть в бинокль трех особей, вальяжно выхаживающих по мелководью. Позже к ним присоединилась еще одна цапля, которая несколько раз прошагала по Большой Тесьме с одного берега на другой. По словам экспертов, она была достаточно крупной. «Птицы вероятнее всего лакомились мальками рыб, так как ни земноводные, ни пресмыкающиеся пока еще не проснулись», — предположили авторы поста.

Ранее сообщалось, что на Алтае маленький козерог покрасовался перед фотоловушкой.

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