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09:14, 18 апреля 2025Россия

В РПЦ высказались о поедании освященных пасхальных куличей мусульманами

Священник РПЦ Потокин: Мусульманам и иудеям можно есть пасхальные куличи
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Мусульманам и иудеям можно есть освященные пасхальные куличи, если те сами этого пожелают. Так о поедании куличей представителями иных конфессий высказался священник Русской православной церкви (РПЦ) Михаил Потокин, его слова приводит РИА Новости.

По словам Потокина, представители ислама и иудаизма вряд ли выразят желание разделить с христианином пасхальную трапезу, но если это произойдет, он будет только рад.

«Если человек хочет, то вряд ли это ему повредит. Если я как православный приду к мусульманам и предложу разделить трапезу, разве это плохо? Наоборот, это хорошо», — порассуждал протоиерей Потокин.

Ранее в РПЦ призвали не покупать один вид куличей.

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