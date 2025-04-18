Власти российского региона предложили отправлять заваливших сессию студентов на СВО

В Свердловской области заваливших сессию студентов предложили отправлять на СВО

В Свердловской области заваливших сессию студентов предложили отправлять на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Daily Storm в Telegram.

По информации издания, такую рекомендацию правительство региона дало ректору Уральского федерального университета. В обмен на контракт с Минобороны такие учащиеся будут не отчислены, а отправлены в академический отпуск.

Письмо местного Минобразования главе вуза опубликовал союз студентов университета. Там же показали письмо военкома Свердловской области Юрия Аксенова о необходимости проводить агитацию в студенческой среде.

Ранее студент из Бурятии оставил вуз и отправился на СВО в возрасте 19 лет. Вскоре он приехал в отпуск, где его не стало. Причина смерти солдата не раскрывается.