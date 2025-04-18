Военный чиновник Украины признал проблему насильственной мобилизации после увольнения

Экс-замминистра обороны Украины Гаврилюк признал насильственную мобилизацию

В Министерстве обороны Украины признали насильственную мобилизацию в стране. Об этом заявил украинский замминистра обороны Иван Гаврилюк в Верховной Раде, запись доступна на YouTube-канале на сайте парламента.

«Это (насильственная мобилизация — прим. «Ленты.ру») позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого», — заявил экс-военнослужащий. Он также призвал главу кабинета министров Украины Дениса Шмыгаля, который находился на том же заседании Рады, остановить мобилизацию.

Издание «Страна.ua» отмечает, что в день своей отставки он успел выступить в качестве действующего замминистра обороны.

Ранее кабинет министров Украины уволил Ивана Гаврилюка. Он занимал эту должность с 17 мая 2024 года.