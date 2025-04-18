На Украине уволили куратора оборонных закупок

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны Гаврилюка

Кабинет министров Украины уволил Ивана Гаврилюка, первого заместителя министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщило «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Гаврилюк занимал эту должность с 17 мая 2024 года, отвечал за оборонные закупки.

11 апреля стало известно о его увольнении по собственному желанию. Отмечается, что он никак не прокомментировал данное решение.

Также на Украине была раскрыта коррупционная схема с закупками для питания Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря этому Минобороны страны заработало сотни миллионов гривен.