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09:34, 18 апреля 2025Путешествия

Вооруженный американец захватил самолет и ранил ножом пассажиров и пилота

NBC News: Вооруженный американец захватил легкомоторный самолет в Белизе
Алина Черненко

Фото: BreizhAtao / Shutterstock / Fotodom

Вооруженный ножом мужчина захватил легкомоторный самолет Tropic Air в Белизе. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 17 апреля. Воздушное судно с 14 пассажирами и двумя членами экипажа летело из Коросаля, небольшого города недалеко от границы Белиза с Мексикой, в популярное туристическое место Сан-Педро.

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Сразу после того, как американец Акиньел Тейлор захватил самолет и ранил двух пассажиров и пилота, власти Белиза объявили чрезвычайное положение. Вскоре одному из раненых удалось ликвидировать злоумышленника, выстрелив в него из пистолета.

«Столкнувшись с непостижимым давлением, наш пилот действовал с необычайным мужеством и спокойствием и безопасно посадил самолет. Его действия были не чем иным, как героизмом», — отметил генеральный директор авиакомпании Максимиллиан Грейф.

По словам официальных лиц, двое раненых пассажиров и пилот находятся в больнице с травмами. Один из них получил ножевое ранение в спину и прокол легких, он остается в критическом состоянии.

Комиссар полиции Белиза Честер Уильямс рассказал, что угонщик был ветераном вооруженных сил США. Однако американские чиновники не смогли подтвердить это заявление.

В декабре 2024 года пассажир авиакомпании Volaris попытался захватить самолет, выполнявший внутренний рейс в Мексике, и перенаправить его в США. Сначала он напал на стюардессу, а потом устремился в кабину пилотов, чтобы заставить их сменить курс.

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