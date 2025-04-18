Врач предупредила россиян об опасности токсичного бодипозитива

Эндокринолог Табеева: Токсичный бодипозитив грозит проблемами со здоровьем

Идеология, согласно которой люди должны относиться к избыточному весу положительно, не может быть безопасной, считает эндокринолог, врач превентивной и anti-age медицины Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева. Об опасности токсичного бодипозитива она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Комментируя высказывание министра здравоохранения Михаила Мурашко, выступившего с критикой бодипозитива, Табеева заявила, что эта идеология грозит серьезными проблемами со здоровьем. По ее словам, в попытках взрастить в себе принятие своего тела и тел других людей, человек не начинает вовремя лечить ожирение, что повышает риск развития многих болезней: сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых патологий, заболеваний опорно-двигательного аппарата и репродуктивной системы, а также некоторых видов рака.

Табеева подчеркнула, что считать, будто избыточный вес — это исключительно личное дело каждого и с ним не нужно ничего делать, опасно.

Когда бодипозитив транслирует уход за собой, важность правильного питания и необходимость следить за здоровьем психики — это прекрасно. Однако фотографии моделей с явным ожирением и громкие лозунги под ними типа «Только я решаю, каким мне быть» лишь способствуют тому, чтобы люди отвергали необходимую им помощь Камиля Табеева эндокринолог

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил озабоченность тем, что почти 25 процентов взрослого населения России страдает ожирением. По его словам, в 2024 году распространенность этого заболевания среди всех жителей страны составила 24,6 процента.

