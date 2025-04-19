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18:37, 19 апреля 2025Ценности

47-летняя телезвезда прогулялась по городу в бюстгальтере

Британская телезвезда Майлин Класс в бюстгальтере прогулялась по Лондону
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майлин Класс

Майлин Класс. Фото: Mina Kim / Reuters

Британская телезвезда Майлин Класс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

47-летняя знаменитость заметили в Лондоне в бюстгальтере белого цвета из ассортимента бренда Skechers. Инфлюэнсер прогулялась по городу в брючном оверсайз-костюме с ремнем люксовой марки Chanel. При этом в руках Класс держала сумку того же модного дома.

В декабре 2024 года блогерша и дизайнер интерьеров Джейд Ярбро в откровенном наряде пришла на свадьбу подруги и подверглась критике в сети.

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