47-летняя телезвезда прогулялась по городу в бюстгальтере

Британская телезвезда Майлин Класс в бюстгальтере прогулялась по Лондону

Британская телезвезда Майлин Класс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

47-летняя знаменитость заметили в Лондоне в бюстгальтере белого цвета из ассортимента бренда Skechers. Инфлюэнсер прогулялась по городу в брючном оверсайз-костюме с ремнем люксовой марки Chanel. При этом в руках Класс держала сумку того же модного дома.

В декабре 2024 года блогерша и дизайнер интерьеров Джейд Ярбро в откровенном наряде пришла на свадьбу подруги и подверглась критике в сети.