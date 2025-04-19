Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале заявил, что европейские лидеры остаются приверженными своим устаревшим идеям о безоговорочной поддержке Украины и отрицают ее поражение.
«Когда проект Украина провалился, когда политика США поменялась, что сделали европейские лидеры?», — задался вопросом он.
По словам аналитика, они «окопались и твердо отрицают очевидное». Помимо этого, Меркурис подчеркнул, что европейская риторика становится все более радикальной.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада вступили в прокси-войну на Украине и проиграли ее, это понимают все здравомыслящие люди.