Аналитик Меркурис: Европейские лидеры отрицают очевидное поражение Украины

Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале заявил, что европейские лидеры остаются приверженными своим устаревшим идеям о безоговорочной поддержке Украины и отрицают ее поражение.

«Когда проект Украина провалился, когда политика США поменялась, что сделали европейские лидеры?», — задался вопросом он.

По словам аналитика, они «окопались и твердо отрицают очевидное». Помимо этого, Меркурис подчеркнул, что европейская риторика становится все более радикальной.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада вступили в прокси-войну на Украине и проиграли ее, это понимают все здравомыслящие люди.