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07:10, 19 апреля 2025Мир

Британский аналитик заявил об отрицании Европой «очевидного поражения Украины»

Аналитик Меркурис: Европейские лидеры отрицают очевидное поражение Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале заявил, что европейские лидеры остаются приверженными своим устаревшим идеям о безоговорочной поддержке Украины и отрицают ее поражение.

«Когда проект Украина провалился, когда политика США поменялась, что сделали европейские лидеры?», — задался вопросом он.

По словам аналитика, они «окопались и твердо отрицают очевидное». Помимо этого, Меркурис подчеркнул, что европейская риторика становится все более радикальной.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада вступили в прокси-войну на Украине и проиграли ее, это понимают все здравомыслящие люди.

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