Бывшего замглаву Минобороны проверят на причастность к еще трем преступлениям

Экс-замминистра обороны Иванова проверяют на причастность к трем преступлениям

Бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова проверяют на причастность к еще трем преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что против Иванова могут завести еще три уголовных дела. Однако по каким статьям, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из «Мастера и Маргариты» могли ремонтировать за счет военного подрядчика.

Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

