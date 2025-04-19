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06:17, 19 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего замглаву Минобороны проверят на причастность к еще трем преступлениям

Экс-замминистра обороны Иванова проверяют на причастность к трем преступлениям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова проверяют на причастность к еще трем преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что против Иванова могут завести еще три уголовных дела. Однако по каким статьям, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из «Мастера и Маргариты» могли ремонтировать за счет военного подрядчика.

Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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