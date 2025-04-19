Россиянам назвали способы защититься от мошенников на время отпуска

IT-эксперт Коробченко: Перед поездкой на отдых нужно обновить прошивку устройств

Перед поездкой на отдых важно позаботиться о безопасности всех устройств и аккаунтов в соцсетях, заявил руководитель отдела информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал россиянам способы защититься от мошенников на время отпуска.

Коробченко посоветовал перед отъездом обновить прошивку компьютеров, умных телевизоров, роутера и других домашних устройств. По его словам, это необходимо для того, чтобы злоумышленники не смогли взломать их через уже известные уязвимости. Все гаджеты, которые не будут использоваться, нужно отключить от питания, добавил IT-эксперт.

Также он призвал в целях безопасности обновить операционную систему и все приложения на мобильном телефоне. «На случай утраты или повреждения устройства создайте резервную копию всех важных данных. Это можно сделать либо на домашнем ПК (персональном компьютере — прим. «Ленты.ру»), подключив устройство через USB, либо воспользоваться облачными хранилищами», — дал еще одну рекомендацию эксперт.

Помимо этого, не следует публиковать информацию о поездке в соцсетях. «Избегайте установки статусов о том, что вы уезжаете в отпуск, и не выкладывайте фотографии билетов или информации о вашем маршруте до того, как вернетесь», — подчеркнул Коробченко. Он также напомнил, что все аккаунты должны быть защищены надежными паролями и двухфакторной аутентификацией.

Перед отдыхом нужно уведомить о поездке банк через приложение, чтобы избежать блокировки карты, если будет зафиксирована подозрительная активность. Доступ к банковскому приложению должен быть защищен надежным паролем или биометрическими данными, отметил эксперт. Он также посоветовал установить лимиты на снятие наличных, чтобы защитить финансы в случае утери или кражи карты.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ атаки на пользователей Android. Злоумышленники распространяют вирусы в мессенджере Telegram под видом модифицированных популярных игр и приложений.