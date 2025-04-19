Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:34, 19 апреля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам назвали способы защититься от мошенников на время отпуска

IT-эксперт Коробченко: Перед поездкой на отдых нужно обновить прошивку устройств
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Перед поездкой на отдых важно позаботиться о безопасности всех устройств и аккаунтов в соцсетях, заявил руководитель отдела информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал россиянам способы защититься от мошенников на время отпуска.

Коробченко посоветовал перед отъездом обновить прошивку компьютеров, умных телевизоров, роутера и других домашних устройств. По его словам, это необходимо для того, чтобы злоумышленники не смогли взломать их через уже известные уязвимости. Все гаджеты, которые не будут использоваться, нужно отключить от питания, добавил IT-эксперт.

Материалы по теме:
«Ваши деньги в безопасности» Кто и как защищает россиян от мошенников
«Ваши деньги в безопасности»Кто и как защищает россиян от мошенников
28 января 2025
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

Также он призвал в целях безопасности обновить операционную систему и все приложения на мобильном телефоне. «На случай утраты или повреждения устройства создайте резервную копию всех важных данных. Это можно сделать либо на домашнем ПК (персональном компьютере — прим. «Ленты.ру»), подключив устройство через USB, либо воспользоваться облачными хранилищами», — дал еще одну рекомендацию эксперт.

Помимо этого, не следует публиковать информацию о поездке в соцсетях. «Избегайте установки статусов о том, что вы уезжаете в отпуск, и не выкладывайте фотографии билетов или информации о вашем маршруте до того, как вернетесь», — подчеркнул Коробченко. Он также напомнил, что все аккаунты должны быть защищены надежными паролями и двухфакторной аутентификацией.

Перед отдыхом нужно уведомить о поездке банк через приложение, чтобы избежать блокировки карты, если будет зафиксирована подозрительная активность. Доступ к банковскому приложению должен быть защищен надежным паролем или биометрическими данными, отметил эксперт. Он также посоветовал установить лимиты на снятие наличных, чтобы защитить финансы в случае утери или кражи карты.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ атаки на пользователей Android. Злоумышленники распространяют вирусы в мессенджере Telegram под видом модифицированных популярных игр и приложений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие. Сколько оно продлится и на каких условиях?

    47-летняя телезвезда прогулялась по городу в бюстгальтере

    Зеленский отреагировал на объявление Путиным пасхального перемирия

    В России понадеялись на ответное объявление Зеленским пасхального перемирия

    Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле «246 на 246»

    В России заявили о важности объявленного Путиным пасхального перемирия

    Военблогер отреагировал на сообщение о пасхальном перемирии словами «дух захватывает»

    В Москве из-за оставленной в пустом доме свечи начался пожар

    В Госдуме заявили о возможной провокации Украины в пасхальное перемирие

    Киев опроверг информацию о готовности на 90 процентов принять мирный план Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости