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14:54, 19 апреля 2025Мир

Додик рассказал о планах покушения британских военных на его жизнь

Додик заявил о планах британских военных ликвидировать его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Amel Emric / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что британские военные планировали ликвидировать его при задержании. Об этом политик заявил в интервью газете «‎Вечерње новости»‎.

«Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а грохнуть под предлогом оказания сопротивления, очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы», — объяснил Додик. По его словам, британцы еще не отказались от планов покушения на его жизнь. Додик отметил, что это не заставит его отойти от политики, даже если его «прибудет задерживать НАТО».

Ранее сообщалось, что прокуратура Боснии и Герцеговины постановила арестовать Додика. Его разыскивают для судебного преследования за «посягательство на конституционный строй».

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