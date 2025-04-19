Дзюба показал специальную футболку после гола в ворота «Спартака»

Футболист Дзюба показал специальную футболку после гола в ворота «Спартака»

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» показал специальную футболку после гола в ворота московского «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

На одежде футболиста был нарисован лев, стоящий над мертвым лосем. «Был лось. 266. Стал лев. 267», — гласит подпись на футболке.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном» прошла в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У хозяев голами отметились Артем Дзюба с пенальти, Дмитрий Пестряков и Алекса Джурасович, оформивший автогол. У красно-белых отличились Тео Бонгонда и Эсекьель Барко с пенальти.

«Спартак» набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 28 очками располагается на девятой строчке.