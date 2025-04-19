«Спартак» вырвал победу у «Акрона» в РПЛ

«Спартак» победил «Акрон» со счетом 3:2 в матче РПЛ

Московский «Спартак» вырвал победу у «Акрона» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У хозяев голами отметились Артем Дзюба с пенальти, Дмитрий Пестряков и Алекса Джурасович, оформивший автогол. У красно-белых отличились Тео Бонгонда и Эсекьель Барко с пенальти.

«Спартак» набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 28 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Спартак» ждет домашнее дерби с ЦСКА 26 апреля. На следующий «Акрон» в гостях сыграет с подмосковными «Химками».