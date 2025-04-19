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06:32, 19 апреля 2025Мир

Экс-депутат от АдГ раскрыла изменение отношения Германии к Украине

Экс-депутат Петерсен: В ФРГ не поддерживают нарушение прав человека на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине. Об этом заявила экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости.

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