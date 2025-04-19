Экс-депутат Петерсен: В ФРГ не поддерживают нарушение прав человека на Украине

Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине. Об этом заявила экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости.

