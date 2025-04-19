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22:10, 19 апреля 2025Мир

Евросоюз заявил о намерении продолжать поддержку Киева на фоне перемирия

ЕС заявил, что ждет прекращения огня, но продолжит поддержку Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анитта Хиппер на фоне объявленного Россией перемирия заявила РИА Новости, что ЕС ждет фактического прекращения огня, но намерен продолжать поддержку Киева.

«Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет», — подчеркнула дипломат.

Президент России Владимир Путин 19 апреля встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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