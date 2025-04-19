Российский сенатор допустил использование Киевом фейков для нарушения перемирия

Сенатор Карасин: Украина будет полагаться на фейки, чтобы нарушить перемирие

Заявление украинского президента Владимира Зеленского по пасхальному перемирию говорит о том, что Киев будет максимально использовать фейки для нарушения перемирия, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что вероятно Киев не станет соблюдать перемирие. «Украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное», — допустил российский сенатор.

Политик уточнил, что украинские власти подключат к этому средства массовой информации.

Ранее Зеленский выразил готовность действовать зеркально после объявления пасхального перемирия.