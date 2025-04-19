Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:28, 19 апреля 2025Россия

Российский сенатор допустил использование Киевом фейков для нарушения перемирия

Сенатор Карасин: Украина будет полагаться на фейки, чтобы нарушить перемирие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Заявление украинского президента Владимира Зеленского по пасхальному перемирию говорит о том, что Киев будет максимально использовать фейки для нарушения перемирия, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что вероятно Киев не станет соблюдать перемирие. «Украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное», — допустил российский сенатор.

Политик уточнил, что украинские власти подключат к этому средства массовой информации.

Ранее Зеленский выразил готовность действовать зеркально после объявления пасхального перемирия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал об украинской провокации с участием колумбийских наемников

    В Москву прибыл Благодатный огонь

    Российский сенатор допустил использование Киевом фейков для нарушения перемирия

    В Крыму призвали Трампа признать саботаж Киевом мирных инициатив

    Политолог оценил ситуацию на фронте после установления перемирия

    Маск допустил потерю Соединенными Штатами своих исконных ценностей

    В российском регионе создали мобилизационный резерв

    Нидерландский политолог заявил о готовности Путина сделать предложение о мире

    В Раде назвали договор об украинских ресурсах надгосударственным механизмом остановки огня

    В Минобороны России дали указания о прекращении огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости