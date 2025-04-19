МИД Украины ушел от прямого ответа на предложенное пасхальное перемирие

Глава МИД Украины Сибига ушел от ответа на предложенное пасхальное перемирие

Глава МИД Украины Андрей Сибига ушел от ответа на предложенное пасхальное перемирие. Об этом предложении он высказался на странице в соцсети X.

По его словам, позиция Украины остается «четкой и последовательной», поскольку еще на переговорах в Джидде украинская сторона согласилась с предложением США о временном прекращении огня на 30 дней.

«Путин теперь сделал заявления о своей мнимой готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней», — сказал он, добавив, что «Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня».

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.