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19:53, 19 апреля 2025Бывший СССР

МИД Украины ушел от прямого ответа на предложенное пасхальное перемирие

Глава МИД Украины Сибига ушел от ответа на предложенное пасхальное перемирие
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ruslan Lytvyn / Shutterstock / Fotodom  

Глава МИД Украины Андрей Сибига ушел от ответа на предложенное пасхальное перемирие. Об этом предложении он высказался на странице в соцсети X.

По его словам, позиция Украины остается «четкой и последовательной», поскольку еще на переговорах в Джидде украинская сторона согласилась с предложением США о временном прекращении огня на 30 дней.

«Путин теперь сделал заявления о своей мнимой готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней», — сказал он, добавив, что «Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня».

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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