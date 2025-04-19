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04:57, 19 апреля 2025Силовые структуры

МВД проверит информацию о побеге военных в Краснодаре

МВД проверяет информацию о побеге военнослужащих из воинской части Краснодара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Управление министерства внутренних дел по Краснодару проверяет информацию о возможном побеге военнослужащих из воинской части Краснодара. Об этом сообщает RT.

18 апреля стало известно, что в Краснодаре около сотни российских военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») попытались сбежать из воинской части. Семерым военным это удалось, однако вскоре четверых солдат поймали. По предварительным данным, сбежавшие не вооружены.

Сообщалось, что после попытки побега территорию комендатуры оцепили силы Росгвардии и полицейские автомобили.

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