МВД проверит информацию о побеге военных в Краснодаре

Управление министерства внутренних дел по Краснодару проверяет информацию о возможном побеге военнослужащих из воинской части Краснодара. Об этом сообщает RT.
18 апреля стало известно, что в Краснодаре около сотни российских военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») попытались сбежать из воинской части. Семерым военным это удалось, однако вскоре четверых солдат поймали. По предварительным данным, сбежавшие не вооружены.
Сообщалось, что после попытки побега территорию комендатуры оцепили силы Росгвардии и полицейские автомобили.