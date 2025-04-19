Эксперт Баранов: Пенсионеры востребованы в здравоохранении, образовании и науке

Пенсионеры в России вполне востребованы на рынке труда, особенно в отраслях, где не хватает молодых квалифицированных кадров. Об этом рассказал член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов в беседе с агентством «Прайм».

По мнению специалиста, это касается первичного звена здравоохранения, высококвалифицированных рабочих мест. Также пенсионеры востребованы в образовании и научной деятельности, юриспруденции, а также многих других сфер.

Баранов подчеркнул, что современный рынок труда открывает новые возможности для людей старшего возраста. Однако от низ, в свою очередь, требуется гибкость и способность к изменениям — в частности, готовность осваивать новые технологии и цифровые инструменты.

Ранее сообщалось, что в мае в силу вступают изменения, предусматривающие право на получение выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, а также доплаты для членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности со стажем не менее 25 лет.