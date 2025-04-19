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23:11, 19 апреля 2025Мир

Нидерландский политолог заявил о готовности Путина сделать предложение о мире

Нидерландский политолог Гителинк: Путин готов сделать предложение о мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие на Украине, дал понять, что готов сделать предложение о мире, заявил нидерландский журналист, политолог Аб Гителинк. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в Европе этот призыв будет воспринят позитивно. Эксперт уточнил, что российские воска побеждают в зоне боевых действий каждый день.

«Поэтому, когда есть 30-часовая остановка, то это большой жест со стороны РФ. Я также вижу, что Путин хочет дать понять, что может сделать мирное предложение», — подчеркнул он.

Российская сторона в честь Пасхи не будет вести огонь против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) с 19 апреля (18:00 московского времени) вплоть до наступления 21 апреля.

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