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07:55, 19 апреля 2025Путешествия

Пассажир загоревшегося борта «Азимута» дал показания

Один из участников иска против «Азимута» дал свидетельские показания в России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Один из участников коллективного иска против российской авиакомпании «Азимут» дал свидетельские показания в России. Об этом сообщил адвокат Джандаш Гюрол в беседе с РИА Новости.

Гюрол представляет интересы нескольких путешественников, подавших коллективные иски против перевозчика, обвиняя его в мошенничестве и умышленной аварии в Анталье в 2024 году.

О пожаре на самолете Superjet 100 сообщалось вечером 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Антальи возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В авиакомпании «Азимут» заявили, что возгорание началось после грубой посадки из-за сдвига ветра. Однако пассажиры загоревшегося лайнера составили коллективный иск к авиакомпании.

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