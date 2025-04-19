Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали о встрече с семьями

Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали, что ждут встречи со своими семьями

Российские военные, вернувшиеся с территорий, подконтрольных украинским силам, рассказали, что ждут воссоединения со своими семьями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнил один из российских бойцов, он до сих пор не верит, что дома. «Переодели, обули, накормили. Большое спасибо», — высказался он.

Еще один боец Вооруженных сил (ВС) РФ уточнил, что дома его ждет вся семья. Третий добавил, что не поверил, когда увидел себя в списках на обмен. Он уточнил, что собирается позвонить домой и поговорить с матерью, голоса которой не слышал уже полгода.

Ранее Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле «246 на 246». Согласно заявлению Минобороны России, в качестве жеста доброй воли также передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.