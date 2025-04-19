Подросток попытался забраться на скалу и не выжил

В Липецке подросток погиб, попытавшись забраться на скалу

В Липецке подросток во время прогулки попытался забраться на скалу, упал и получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) России по Липецкой области в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, трагедия произошла вечером 18 апреля. По факту гибели подростка проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер Lego Group Майкл Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии, ему было 64 года.