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04:26, 19 апреля 2025Силовые структуры

Подросток попытался забраться на скалу и не выжил

В Липецке подросток погиб, попытавшись забраться на скалу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Следком Липецк»

В Липецке подросток во время прогулки попытался забраться на скалу, упал и получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) России по Липецкой области в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, трагедия произошла вечером 18 апреля. По факту гибели подростка проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер Lego Group Майкл Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии, ему было 64 года.

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