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21:55, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

Политолог рассказал о переходе западных СМИ к более реалистичным оценкам России

Политолог Блохин: Западные СМИ переходят к более реалистичным оценкам РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Политолог-американист Константин Блохин рассказал РИА Новости, что американские СМИ, признающие готовность Москвы идти на мирные шаги, переходят к более реалистичным оценкам усилий России.

«Начался некий тренд, и то этот сдвиг стал происходить особенно не в СМИ в Европе, но в масс-медиа американских», — отметил эксперт, комментируя сообщения в западной прессе о пасхальном перемирии, объявленном президентом России Владимиром Путиным.

По словам Блохина, западные СМИ расценивают перемирие как возможность прейти к мирным переговорам, хотя не проявляют интереса к устранению предпосылок конфликта на Украине, о которых говорит Москва. Смена позиции не являются преобладающей в прессе, поэтому Запад сейчас расколот в своей позиции, заключил политолог.

Президент России Владимир Путин 19 апреля встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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