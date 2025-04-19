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04:17, 19 апреля 2025Россия

Помогавшая российским военным в зоне СВО собака получила «Лохматый Оскар»

Помогавшая российским военным собака по кличке Победа получила «Лохматый Оскар»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Собака по кличке Победа, которая помогла российским военным пробраться через минные поля в зоне специальной военной операции (СВО), стала золотым призером международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»). Об этом сообщает РИА Новости.

Победа лаем предупреждала российских военнослужащих обо всех подозрительных ситуациях. Кроме того, однажды в непогоду собака помогла миновать минные поля, указав дорогу.

Животное разделило первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом и помогает в адаптации детям с особенностями развития.

В декабре 2024 года сообщалось, что вышедших на пенсию служебных собак из Забайкальского края отправили на специальную военную операцию на Украине. По информации портала Chita.ru, ранее животные служили вместе с пограничниками в селе Мангут и поселке городского тира Кокуй. В зоне спецоперации собакам из региона предстоит искать людей, оказавшихся под завалами.

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