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12:34, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

Появились подробности расправы над экс-участником «Дома-2»

Экс-участника «Дома-2» Лукина не стало во время работы над сценарием с коллегой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Экс-участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина не стало во время работы над сценарием очередного сезона сериала «Счастливы вместе». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Он и его коллега так сильно увлеклись процессом, что перепили и устроили поножовщину», — говорится в сообщении.

Обвиняемый по делу Станислав Берестовой был знаком с бывшим участником «Дома-2» полгода. 13 апреля Лукин пришел к нему в гости в квартиру на Щелковском шоссе и предложил отпраздновать Вербное воскресенье.

По словам обвиняемого, Лукин вел себя агрессивно. Он попросил у Станислава денег в долг и после отказа набросился на него с кулаками, а потом с ножом.

Ранее тело участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина нашли в квартире на Щелковском шоссе в Москве.

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