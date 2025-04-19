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13:39, 19 апреля 2025Экономика

Путин призвал разработать механизм обратного выкупа для ушедших брендов

Путин призвал кабмин разработать механизм обратного выкупа ушедших из РФ брендов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин призвал кабмин до 15 мая решить, как будет действовать право на обратный выкуп активов в РФ для зарубежных инвесторов, которые ушли с рынка. Перечень задач по этому вопросу, составленных по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором принимал участие глава государства, был опубликован на сайте Кремля.

Речь идет об акциях (долях в уставных капиталах) компаний, которые на нерыночных условиях были отчуждены иностранцами после 22 февраля 2022 года. Правительство должно будет обеспечить защиту интересов граждан России и юридических лиц, которые в данный момент являются владельцами этих активов.

Ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи озвучил долю лишившихся права на обратный выкуп бизнеса в России компаний из США. По его словам, она составляет 30 процентов.

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