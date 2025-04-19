Путин призвал разработать механизм обратного выкупа для ушедших брендов

Путин призвал кабмин разработать механизм обратного выкупа ушедших из РФ брендов

Президент России Владимир Путин призвал кабмин до 15 мая решить, как будет действовать право на обратный выкуп активов в РФ для зарубежных инвесторов, которые ушли с рынка. Перечень задач по этому вопросу, составленных по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором принимал участие глава государства, был опубликован на сайте Кремля.

Речь идет об акциях (долях в уставных капиталах) компаний, которые на нерыночных условиях были отчуждены иностранцами после 22 февраля 2022 года. Правительство должно будет обеспечить защиту интересов граждан России и юридических лиц, которые в данный момент являются владельцами этих активов.

Ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи озвучил долю лишившихся права на обратный выкуп бизнеса в России компаний из США. По его словам, она составляет 30 процентов.