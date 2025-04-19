Путин призвал утвердить список сокративших бизнес в РФ после начала СВО стран

Путин призвал утвердить список сокративших бизнес в РФ недружественных стран

Президент России Владимир Путин призвал кабмин до 15 мая утвердить и регулярно обновлять список недружественных стран, сокративших или прекративших после начала специальной военной операции (СВО) свой бизнес в России. Перечень задач по этому вопросу, составленных по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором принимал участие глава государства, был опубликован на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в данном списке необходимо будет предусмотреть информацию об условиях прекращения или сокращения деятельности этими фирмами, а также об их акционерах и бенефициарных владельцах. Отчет о выполненной работе российский лидер попросил предоставлять раз в квартал.

В рамках того же перечня глава государства поручил разработать механизм обратного выкупа для брендов, покинувших Россию.