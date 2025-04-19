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13:36, 19 апреля 2025Мир

Путин проведет переговоры с султаном Омана

Переговоры Путина с султаном Омана состоятся 22 апреля в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Во вторник, 22 апреля, российский президент Владимир Путин проведет переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», — утверждается в публикации.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Иранская сторона была представлена главой МИД Аббасом Арагчи, а американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва приветствует прошедшие переговоры по иранской ядерной программе, но будет оценивать их по результатам, которых удастся достичь.

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