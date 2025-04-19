Раскрыт адресат угроз США выйти из переговоров по Украине

Соединенные Штаты грозятся выйти из переговорного процесса по Украине, но адресатом этих угроз является не Россия, а, вероятно, украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, выражено в статье издания Axios.
По указанным в статье данным, госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи по конфликту на Украине в Париже четко обозначил присутствующим, что терпение американского президента Дональда Трампа на исходе и скоро он может заявить о выходе из переговоров. На следующий день глава Белого дома подтвердил это лично.
«Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев. Источник, близкий к украинскому правительству, также сказал, что, по-видимому, комментарии Рубио были направлены для давления на Украину», — говорится в материале.
В то же время европейские дипломаты обратили внимание, что Рубио не стал затрагивать тему возможного усиления давления на Москву в ходе парижских встреч.
Ранее Трамп заявил, что Россия не играет с ним и что Вашингтон не ведет игры ни с одной страной. Он также высказался о переговорах с Москвой, оценив шансы прийти к соглашению как хорошие.