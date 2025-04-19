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03:25, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств

МВД: Студенты-лингвисты притворяются иностранками на сайтах знакомств
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Студенты-лингвисты знакомятся с россиянами на сайтах знакомств и, притворяясь иностранками, выманивают деньги. Об этом предупредили в МВД России, с материалами ознакомилось РИА Новости.

По данным ведомства, мошенники знакомятся с жертвой и вступают в переписку, обещая приехать и создать семью. Далее «иностранка» выманивает деньги под различными предлогами: лечение, покупка билетов, оплата визы и так далее.

«Переписка ведется главным образом студентами лингвистических вузов. Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после получения денег переписка завершается.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных судебных исков. В частности, жертве приходит письмо с уведомлением о надуманных юридических проблемах. Таким образом мошенники пытаются вызвать у человека панику и заставить его совершать необдуманные действия.

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