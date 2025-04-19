Россиян предупредили о мошенничестве под видом фотосессий

МВД предупредило о хищениях средств под предлогом фотосессий

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, у них похищают средства под предлогом проведения фотосессий. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник представляется жертве начинающим фотографом, который ищет моделей. Далее он сообщает, что для работы достаточно оплатить аренду студии, а сама съемка будет бесплатной. Затем мошенник отправляет ссылки на сайты «проверенных» мест.

Сайт предлагает жертве оплатить аренду студии и услуги стилиста, после чего перебрасывает на платежный шлюз, где нужно указать данные банковской карты. После ввода кода из СМС злоумышленники получают доступ к счетам и списывают деньги.