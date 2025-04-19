Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:02, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве под видом фотосессий

МВД предупредило о хищениях средств под предлогом фотосессий
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, у них похищают средства под предлогом проведения фотосессий. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник представляется жертве начинающим фотографом, который ищет моделей. Далее он сообщает, что для работы достаточно оплатить аренду студии, а сама съемка будет бесплатной. Затем мошенник отправляет ссылки на сайты «проверенных» мест.

Сайт предлагает жертве оплатить аренду студии и услуги стилиста, после чего перебрасывает на платежный шлюз, где нужно указать данные банковской карты. После ввода кода из СМС злоумышленники получают доступ к счетам и списывают деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около сотни российских военных попытались сбежать из воинской части. Семерым это удалось

    Раскрыт крупнейший донор инаугурации Трампа

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом фотосессий

    МВД проверит информацию о побеге военных в Краснодаре

    ВС России заняли часть «трассы жизни» ВСУ у Олешни

    Подросток попытался забраться на скалу и не выжил

    Помогавшая российским военным в зоне СВО собака получила «Лохматый Оскар»

    В США назвали возможные детали соглашения по Украине

    В США сообщили о подготовке украинских детей к участию в боевых действиях

    В Минобороны рассказали о заставшей ВСУ врасплох атаке российских штурмовиков с тыла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости