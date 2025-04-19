Россиянка погибла при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю

Хинштейн: При ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области погибла женщина

При ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Курской области погибла женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в субботу, 19 апреля, в селе Илек Беловского района. Жертвой атаки FPV-дрона стала женщина, а автомобиль, ставший целью ВСУ, полностью сгорел. «В машине также находился мужчина и ребенок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью нет. В ближайшее время их доставят в больницу», — поделился информацией Хинштейн. Он назвал случившееся очередным бесчеловечным преступлением нацистов и призвал жителей региона беречь себя и не возвращаться в приграничные районы, поскольку угроза атак со стороны противника по-прежнему сохраняется.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион подвергся массовому налету дронов ВСУ.