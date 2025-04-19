Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 19 апреля 2025Россия

Россиянка погибла при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю

Хинштейн: При ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области погибла женщина
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

При ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Курской области погибла женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в субботу, 19 апреля, в селе Илек Беловского района. Жертвой атаки FPV-дрона стала женщина, а автомобиль, ставший целью ВСУ, полностью сгорел. «В машине также находился мужчина и ребенок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью нет. В ближайшее время их доставят в больницу», — поделился информацией Хинштейн. Он назвал случившееся очередным бесчеловечным преступлением нацистов и призвал жителей региона беречь себя и не возвращаться в приграничные районы, поскольку угроза атак со стороны противника по-прежнему сохраняется.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион подвергся массовому налету дронов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

    Путин призвал разработать механизм обратного выкупа для ушедших брендов

    Российские войска освободили населенный пункт в ДНР

    Путин проведет переговоры с султаном Омана

    Мэр российского города подрался с депутатом из-за обвинений в алкоголизме

    Россиянам раскрыли способ сжечь жир на теле за 15 минут

    Российский военный заявил о значимости освобождения Олешни в Курской области

    Красная армия могла штурмовать Берлин в феврале 1945-го. Почему финальное наступление Великой Отечественной войны отложили?

    Посетивший Россию 36 раз немец определился с городом для постоянного проживания

    Стало известно об инвестициях Европы в производство оружия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости