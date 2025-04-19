Стало известно о причине не включения Вулина в новый кабмин Сербии

ТАСС: Вулина не включили в новый кабмин Сербии из-за давления ЕС

Занимавшего пророссийскую позицию Александара Вулина не включили в новый кабмин Сербии из-за давления властей Европейского союза (ЕС) на президента страны Александара Вучича. Об этом от источника стало известно ТАСС.

«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — сказал собеседник.

Ранее ЕС выдвинул ультиматум Сербии, потребовав убрать Вулина из состава нового правительства.

Также в апреле Вучич предложил кандидатуру профессора медицины Джуро Мацуты на должность премьер-министра.

Мацута заменит на должности премьер-министра Милоша Вучевича, который ушел в отставку на фоне студенческих протестов.

Вулин в кабинете Вучевича занимал кресло вице-премьера.