Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 19 апреля 2025Мир

Стало известно о причине не включения Вулина в новый кабмин Сербии

ТАСС: Вулина не включили в новый кабмин Сербии из-за давления ЕС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kristina Kormilitsyna / Kremlin / Sputnik / Reuters

Занимавшего пророссийскую позицию Александара Вулина не включили в новый кабмин Сербии из-за давления властей Европейского союза (ЕС) на президента страны Александара Вучича. Об этом от источника стало известно ТАСС.

«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — сказал собеседник.

Ранее ЕС выдвинул ультиматум Сербии, потребовав убрать Вулина из состава нового правительства.

Также в апреле Вучич предложил кандидатуру профессора медицины Джуро Мацуты на должность премьер-министра.

Мацута заменит на должности премьер-министра Милоша Вучевича, который ушел в отставку на фоне студенческих протестов.

Вулин в кабинете Вучевича занимал кресло вице-премьера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области освободили Олешню

    Стала известна причина масштабного блэкаута в Грузии и Абхазии

    На Западе обвинили ЕС в убеждении США эскалировать конфликт на Украине

    Фанат пожарных поджег свой дом ради встречи с ними

    Появились подробности расправы над экс-участником «Дома-2»

    Стало известно о причине не включения Вулина в новый кабмин Сербии

    В России ответили на желание Запада утвердить план прекращения огня на Украине

    Осужденный за реабилитацию нацизма певец Шарлот исключен из списка террористов

    Опубликована карта доступных для купания пляжей Анапы

    МИД России осудил блокировку Молдавской митрополии РПЦ выезда за благодатным огнем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости