Стало известно о причине не включения Вулина в новый кабмин Сербии

Занимавшего пророссийскую позицию Александара Вулина не включили в новый кабмин Сербии из-за давления властей Европейского союза (ЕС) на президента страны Александара Вучича. Об этом от источника стало известно ТАСС.
«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — сказал собеседник.
Ранее ЕС выдвинул ультиматум Сербии, потребовав убрать Вулина из состава нового правительства.
Также в апреле Вучич предложил кандидатуру профессора медицины Джуро Мацуты на должность премьер-министра.
Мацута заменит на должности премьер-министра Милоша Вучевича, который ушел в отставку на фоне студенческих протестов.
Вулин в кабинете Вучевича занимал кресло вице-премьера.