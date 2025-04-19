Украинца с судимостью мобилизовали с лавочки у метро

Украинский военнопленный с судимостью рассказал, как его мобилизовали у метро

Украинский военнопленный Илья Колодис рассказал, как его отправили на фронт, несмотря на судимость. Об этом пишет ТАСС.

Колодиса взяли в плен в Курской области. Он попался членам группировки войск «Север». Им мужчина и рассказал, как его незаконно мобилизовали у метро. По словам Колодиса, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) подошли к нему, когда он курил, сидя на лавочке.

Мужчина тут же стал объяснять, что служить не может, но сотрудники ТЦК все равно попросили у него паспорт. «Они посмотрели, говорят: "Слушай, дорогуша, у тебя же судимость, она же давно вышла". Говорят: "Ну ты же понимаешь, добровольно, недобровольно — мы тебя просто сейчас заберем в машину и все"», — рассказал Колодис.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчину мобилизовали на следующий день после того, как его освободили из тюрьмы. По его словам, сначала у него украли на вокзале паспорт, а потом его забрали сотрудники ТЦК.