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09:24, 19 апреля 2025Культура

В Германии покажут документальный фильм о Донбассе

Экс-депутат Петерсен: В Германии покажут фильм о Донбассе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Германии пройдет закрытый показ документального фильма о событиях на Донбассе «Вопреки». Об этом рассказала экс-депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости.

Фильм «Вопреки» (на немецком языке — Trotz) покажут 24 апреля. «Это не открытый кинотеатр, где можно купить билет», — объяснила Петерсен. По ее словам, кинокартина призвана открыть жителям Германию правду о том, что происходит на Донбассе. Обычно, как отмечает Петерсен, подобным мероприятиям мешают немецкие спецслужбы.

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