Экс-депутат Петерсен: В Германии покажут фильм о Донбассе

В Германии пройдет закрытый показ документального фильма о событиях на Донбассе «Вопреки». Об этом рассказала экс-депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости.

Фильм «Вопреки» (на немецком языке — Trotz) покажут 24 апреля. «Это не открытый кинотеатр, где можно купить билет», — объяснила Петерсен. По ее словам, кинокартина призвана открыть жителям Германию правду о том, что происходит на Донбассе. Обычно, как отмечает Петерсен, подобным мероприятиям мешают немецкие спецслужбы.

Ранее Ольга Петерсен заявляла, что даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине. Она подчеркнула, что немцы «избавятся от Зеленского», когда появится такая необходимость.