RT: Монахи Горнальского монастыря рассказали, что спаслись от ВСУ чудом

Служители Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря чудом спаслись от украинских войск в августе 2024 года. Об этом RT рассказал настоятель монастыря отец Питирим.

По словам отца Питирима, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел монастыря во время литургии. «Прерывать ее, бросив святые дары, было нельзя. Поэтому службу монахи завершали под огнем врага и только потом стали укрываться от коптеров-камикадзе противника», — рассказал он. Во второй половине дня загорелся и старый храм — Покрова Божией Матери. Как отмечает отец Питирим, монахи тут же стали выносить из него иконы, мощи и другие ценности и прятать на цокольном этаже.

На следующий день служители решили выехать из монастыря, для чего им пришлось пересечь несколько украинских блокпостов. По словам отца Питирима, у нескольких монахов украинские солдаты украли телефоны и другие ценные вещи. На одном из блокпостов машину обстреляли. Тогда не стало одного из трудников монастыря. «Ему был 51 год, он был инвалидом детства. Помогал монахам в трапезной, с уборкой — в легких работах, на которые хватало его сил», — добавил настоятель.

Тем летом помогать в монастырь приехала и жительница Белгорода Лариса. «Я до сих пор не могу вспоминать спокойно тот ужас, который мы тогда пережили. Ехали и молились Богу», — описала эвакуацию она. Женщина уверена, что спаслась благодаря божьей милости.

Ранее сообщалось, что Киев рассматривает курское село Горналь, в монастыре которого заблокированы сотни украинских бойцов, как опорный пункт первой линии обороны, организуемой в Сумской области. Штурм монастыря осложняют толстые стены обители и ее расположение на господствующей высоте.