В Иерусалиме паломники пришли увидеть схождение Благодатного огня

Тысячи паломников пришли увидеть схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Тысячи паломников пришли увидеть схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Праздничная атмосфера воодушевления и ожидания сошествия Благодатного огня царит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники распевают молитвы и по традиции воодушевляют собравшихся радостными возгласами», — говорится в материале.

В храме присутствует прибывшая в Иерусалим делегация российского Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Представители общественной организации доставят Благодатный огонь в Москву.