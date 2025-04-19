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13:56, 19 апреля 2025Мир

В Иерусалиме паломники пришли увидеть схождение Благодатного огня

Тысячи паломников пришли увидеть схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Тысячи паломников пришли увидеть схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Праздничная атмосфера воодушевления и ожидания сошествия Благодатного огня царит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники распевают молитвы и по традиции воодушевляют собравшихся радостными возгласами», — говорится в материале.

В храме присутствует прибывшая в Иерусалим делегация российского Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Представители общественной организации доставят Благодатный огонь в Москву.

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